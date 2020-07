Natxo González: "Acredito que vamos ter o nosso momento e a nossa possibilidade"

JN/Agências Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Natxo González, treinador do Tondela, referiu esta quarta-feira acreditar que a equipa "terá possibilidade para poder aproveitar" e pontuar na receção ao F. C. Porto, em jogo da 31.ª jornada da Liga.

Em videoconferência de antevisão ao jogo da 31.ª jornada, que se disputa às 19.15 horas de quinta-feira, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol disse que o adversário "é uma equipa que domina muitos registos e, por isso, é o líder, o que torna muito difícil contrastar todas as suas virtudes".

"Seguramente será o próximo campeão da Liga, mas vamos tentar, na medida do possível, contrariá-lo. Acredito que vamos ter o nosso momento e a nossa possibilidade, vamos ver se a podemos aproveitar", admitiu Natxo González.

A equipa beirã luta pela permanência na Liga, somando mais três pontos do que o Portimonense, que se encontra na zona de despromoção. O técnico adiantou ainda que, "só durante o jogo", é que poderá "ver o que será possível fazer", até porque, no seu entender, "é evidente que pela frente vai estar uma equipa muito potente se comparada" com o Tondela.

"Vamos tentar exprimir as poucas possibilidades que possamos ter em percentagem de poder somar, essa é a nossa esperança. Esse é o nosso objetivo. Aquilo que é controlável, fazê-lo da melhor forma possível como estamos a fazer e, o incontrolável, vamos ver se nos beneficia um pouco, porque acredito que já o merecemos", considerou.

Questionado se poderá aproveitar alguma "ansiedade" dos jogadores portistas por terem a possibilidade de serem os campeões, caso vençam em Tondela e o Benfica saia derrotado de casa do Famalicão, Natxo González desvalorizou e elogiou Sérgio Conceição. "[O F. C. Porto] tem um treinador com muito nível para transmitir e gerir emocionalmente esses momentos", disse.

Dos três jogadores atualmente lesionados no Tondela, John Murillo, Cláudio Ramos e Ricardo Valente, "só John Murillo está apto" para o jogo com o F. C. Porto, confirmou Natxo González, que adiantou que será novamente Babacar Niasse a substituir o guarda-redes.