Natxo González castigado oito dias não estará no banco frente ao Moreirense

JN/Agências Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador espanhol Natxo González foi suspenso, esta terça-feira, por oito dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e falha o jogo da última jornada da Liga, com os beirões na luta pela permanência.

No jogo de segunda-feira, em que o Tondela venceu em casa o Sporting de Braga (1-0), Natxo González foi expulso pelo árbitro Artur Soares Dias, que mencionou no relatório que o treinador disse "contra nós é sempre mais fácil".

O órgão disciplinar da FPF decidiu também punir Natxo González com uma multa de 2104 euros. Do jogo resultou também um jogo de suspensão para o lateral Filipe Ferreira, do Tondela, que foi expulso aos 87 minutos.

Ambos vão falhar a visita no domingo ao Moreirense (8.º), num momento absolutamente decisivo para o Tondela, que é 15.º, com 33 pontos, mais três do que Portimonense (16.º) e Vitória de Setúbal (17.º e menos um jogo) e que não está ainda a salvo.

O Conselho de Disciplina divulgou os castigos referentes aos jogos da 33.ª jornada disputados na segunda-feira, com destaque o jogo de suspensão a Marega (F. C. Porto), Marcelo (Paços de Ferreira) e Henrique (Portimonense), que cumpriram série de cinco amarelos.