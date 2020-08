Natxo González deixa o comando técnico do Tondela

Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O espanhol Natxo González já não é mais treinador do Tondela, apesar de ter mais um ano de contrato, anunciaram esta quarta-feira os beirões.

"A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Natxo González para a cessação do contrato que ligava ambas as partes", começou por referir o clube numa nota publicada no site oficial.

Os tondelenses agradeceram ao técnico o trabalhio realizado. "Natxo González fica para a história do nosso clube ao ter alcançado a melhor primeira volta de sempre dos auriverdes na 1ª Liga e alcançando também mais uma manutenção no principal escalão do futebol nacional num contexto diferente de todas as anteriores devido à pandemia da Covid-19", acrescentam os beirões.

O novo treinador será anunciado nos próximos dias.