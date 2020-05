Natxo González diz que Tondela tem de se preparar "para dez jogos decisivos"

JN/Agências Hoje às 21:13 Facebook

Natxo González, treinador do Tondela, afirmou que o regresso aos treinos é positivo e alertou que a equipa não pode dormir na reta final da época.

"Não há experiência de uma situação destas, porque não foi estarmos só parados, foi estarmos metidos em casa e, portanto, temos de nos preparar não para uma época de 38 ou 34 jornadas, mas para 10 jogos e 10 jogos decisivos", disse Natxo González.

Em declarações divulgadas pelos canais de comunicação do clube, após o primeiro treino da equipa a seguir à paragem, o treinador espanhol admitiu que agora o plantel tem de se "preparar de uma forma progressiva, porque foi muito tempo" parado.

"Nem tão pouco poderemos dormir. Há que tentar pôr o corpo bem o quanto antes", assumiu Natxo González, que considerou "positivo e uma boa notícia o regresso aos treinos", porque, no seu entender, "é um sintoma de que a pandemia está a perder a intensidade".

Os jogadores da equipa beirã começaram esta terça-feira os treinos individualizados no complexo do Estádio João Cardoso, em Tondela, depois de na segunda-feira terem realizado, juntamente com todas as pessoas que ali trabalham, testes serológicos.

"É uma situação estranha para todos. Depois de estarmos dois meses muito metidos em casa, voltar a sair e a ver a luz, é muito estranho e creio que temos de nos adaptar a tudo isso nesta primeira semana", considerou Natxo González.