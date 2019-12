Natxo González: "O Tondela faz pelo menos um golo no Dragão"

Hoje às 22:12 Facebook

Natxo González garantiu, este sábado, estar "convencido" de que o Tondela vai conseguir fazer pelo menos um golo no Estádio do Dragão, na 14.ª jornada da Liga, frente ao F. C. Porto.

"Para fazer golo temos de chegar à baliza contrária e para chegar à baliza contrária temos de ter suficiente personalidade para tentar fazer o nosso jogo. (...) Estou convencido de que um golo vamos fazer. Vamos ver é se eles [F. C. Porto] não fazem mais do que um. É com essa expectativa que vamos", assumiu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo no Estádio do Dragão, na segunda-feira, às 20.15 horas, o técnico espanhol acrescentou que será "emocionante poder competir com um rival como o Porto e num estádio como o do Porto", mesmo sabendo que o Tondela tem um único golo marcado em casa do adversário, na época 2015/2016, na estreia da Liga.

"Enfrentamos uma equipa muito poderosa, mas nós somos uma grande equipa, com um grande coração e com muita vontade de progredir na nossa profissão, portanto, máxima expectativa e claro que poderemos colocar dificuldades ao F. C. Porto", considerou.

Natxo González sabe que o F. C. Porto "vai tentar impor o seu estilo" e que "tentará neutralizar os pontos fortes" do Tondela e, para combater isso, o técnico disse que a equipa beirã "só tem de se impor" e "ser capaz de se adaptar às diferentes fases que se vão criar" ao longo do jogo.

"É verdade que teremos de defender bem, supostamente, é normal que tenham mais posse de bola do que nós e para o qual a transição rápida vai ser importante, mas isso não nos vai valer para conseguir um ponto nesse estádio. (...) Temos de ter posse de bola e fazer correr o F. C. Porto atrás dela, se não estamos aniquilados", disse.

Ainda assim, o técnico dos beirões tem "esperança e muitas expectativas" e, no seu entender, toda a equipa "trabalha sempre para ter essa esperança", apesar de reconhecer, à imagem do que disse na antevisão para o Benfica, que, em termo de percentagens de favoritismo, "são de 80/20 ou 90/10. Mas vamos agarrar-nos a esses 10% ou 20%", disse.

O Tondela, oitavo colocado, com 18 pontos, visita o F. C. Porto, no segundo lugar, com 32, a partir das 20.15 horas de segunda-feira, a fechar a 14ª jornada da Liga.