Natxo González: "Sofremos, sofremos e arrancámos um ponto"

JN Hoje às 22:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Tondela Natxo González elogiou o trabalho da equipa frente ao Benfica, ao conseguir o empate a zero na Luz, numa partida em que sofreram muito para saírem com um ponto.

"Esperava muito trabalho, muita disciplina, sabíamos que defensivamente tínhamos de trabalhar muito e bem e conseguimos fazê-lo. Tivemos ocasiões boas para nos colocarmos na frente", salientou o treinador espanhol dos beirões, continuando: Com o facto de não estarem aprovadas as cinco substituições, sabia que, a partir dos 60 minutos, a equipa ia estar muito débil fisicamente. E sofremos, sofremos e arrancámos um ponto, estou muito orgulhoso dos jogadores".

Natxo González mostrou-se satisfeito por ter conseguido ter alguma posse de bola, no entanto, adianta que tal não serve de nada se a equipa "não for capaz de chegar à baliza contrária". "Na primeira parte estivemos bem, na segunda parte tivemos dois contra-ataques muito claros em que a bola acabou a roçar a baliza e, nos últimos minutos, logicamente, com o nível que têm e o potencial que têm, sofremos", acrescentou o treinador do Tondela.

As bancadas vazias mereceram nota negativa do técnico espanhol. "Muito feio. Não entendo o futebol sem público, mas temos de nos adaptar a esta nova vida no futebol e noutras coisas. Não gosto, mas temos de trabalhar e tem de ser assim", terminou.