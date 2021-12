Navarro e Horta perseguem Luis Díaz na lista de goleadores

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 16:47 Facebook

Ricardo Horta, do Braga, e Fran Navarro, Gil Vicente, bisaram na 13.ª jornada do campeonato e já só estão a um golo de distância Luis Díaz, do F. C. Porto, que lidera a lista de melhores marcadores.

A luta pelo topo da lista dos melhores marcadores do campeonato está completamente em brasa. No domingo passado, em jogos da 13.ª jornada, Fran Navarro e Ricardo Horta voltaram a provar que continuam de pé quente e, ambos com um bis, aproximaram-se de Luis Díaz, do F. C. Porto, que lidera o top de goleadores com 10 remates certeiros.

No Estádio Municipal de Barcelos, Fran Navarro foi a grande figura do Gil Vicente na vitória folgada frente ao Famalicão (4-0), ao apontar dois golos (aos 22 minutos e aos 76). Já em Braga, e depois de ter falhado uma grande penalidade, Ricardo Horta também repetiu a receita e balançou com as redes em dupla ocasião (34 e 39 minutos) frente ao Estoril (2-0).

Desta forma, tanto Fran Navarro como Ricardo Horta ganharam terreno a Luis Díaz e, com nove golos, estão a apenas um de igualar o avançado colombiano.