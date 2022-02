Navio leonino volta a encalhar nas ilhas

André Bucho Hoje às 21:05 Facebook

Sporting empata no terreno do Marítimo (1-1) e abre a porta ao F. C. Porto para se distanciar e ao Benfica para se aproximar. Erro de Nuno Santos revelou-se decisivo

Segunda visita do Sporting aos arquipélagos, novo deslize. Depois de deixar três pontos nos Açores frente ao Santa Clara, a viagem à Madeira terminou com um empate a uma bola frente ao Marítimo e as contas do título podem complicar-se se o F. C. Porto aproveitar o deslize... E o Benfica tem oportunidade de reduzir distâncias na luta pelo segundo lugar.

Privado de Sarabia, suspenso, e Pedro Gonçalves, lesionado, Ruben Amorim foi obrigado a mexer e colocou Slimani e Paulinho na frente, apoiados por Daniel Bragança. As dinâmicas foram alteradas, a equipa dependeu muito de cruzamentos (que não tiveram grande sucesso) e, sem soluções a partir do banco, com Edwards e Vinagre a serem os únicos utilizados, os madeirenses resistiram ao assalto final dos leões, que, mesmo com dois avançados, voltou a colocar Coates na área adversária.