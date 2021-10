NBA: Chegou a época em que um português vai fazer história

Nuno A. Amaral Hoje às 15:06 Facebook

Neemias está à beira de se tornar o primeiro representante de Portugal na NBA. Bucks defendem o título.

A temporada de 2021/22 da NBA começa na madrugada da próxima quarta-feira e, para os amantes da modalidade no nosso país, traz o ingrediente extra de poder marcar a estreia de um basquetebolista português na grande competição norte-americana. Neemias Queta, selecionado em julho passado pelos Sacramento Kings, como 39.ª escolha do Draft (o processo de seleção dos jogadores formados na NCAA, o campeonato universitário dos Estados Unidos), assinou pela equipa californiana, ao serviço da qual jogou durante a pré-época que na sexta-feira chegou ao fim.

A estreia de Queta na fase regular da NBA só ainda não é garantida porque o contrato com os Kings é o chamado "two-way", que permite ser utilizado também pela equipa secundária de Sacramento, os Stockton Kings, que competem na G League, liga de desenvolvimento criada há duas décadas para dar oportunidades a jogadores jovens que possam vir a chegar à NBA.

O vínculo de Neemias, como todos os "two-way", significa que o poste só pode ser utilizado num máximo de 50 dos 82 jogos da época regular pelos Sacramento Kings. Com este contrato, o salário anual do jogador português é de 462 mil dólares (cerca de 400 mil euros), mas passará para 1,5 milhões de dólares em 2022/23 (cerca de 1,3 milhões de euros).

Embora se preveja que possa ser utilizado durante a temporada pela equipa treinada por Luke Walton, a concorrência é muito grande no plantel dos Kings, que para as posições interiores tem jogadores de qualidade, como Richaun Holmes, Tristan Thompson e Alex Len. No último jogo da pré-temporada, realizado na madrugada de ontem, em que os Kings venceram os LA Lakers, Neemias Queta não saiu do banco, tal como o outro jogador do plantel com um contrato "two-way" (Louis King), faltando saber se começará a época regular em Sacramento (os Kings estreiam-se na madrugada de quinta-feira, em Portland), ou se passará já para a equipa de Stockton, cujo primeiro jogo na G League será no dia 5 de novembro.

Nets e Lakers na pole

Na corrida ao título, que não é para os Kings, cujas possibilidades de sequer chegar aos play-offs são reduzidas, a questão será saber se os campeões Milwaukee Bucks poderão repetir a façanha da época passada. A equipa de Giannis Antetokounmpo manteve quase todos os jogadores, mas há vários pretendentes fortes ao trono, como os Brooklyn Nets, mesmo desfalcados de Kyrie Irving (ver peça ao lado), e os Lakers.

A equipa de Los Angeles fez grandes alterações no plantel, recrutando no mercado nomes de peso como Russell Westbrook, Carmelo Anthony e Dwight Howard, para juntar às estrelas LeBron James e Anthony Davis. Mesmo com grande concorrência na Conferência Oeste, se os Lakers não forem, no mínimo, à final, a temporada será um fracasso.

Neemias Esdras Barbosa Queta

Idade: 22 anos

Altura: 2,13 metros



Nascido em Lisboa, em julho de 1999, filho de pais guineenses, Neemias Queta cresceu no Barreiro, e começou a jogar basquetebol aos 10 anos, na formação do Barreirense, clube que representou até 2017. Na época seguinte, foi para o Benfica, mas ficou apenas um ano na Luz, antes de partir à aventura para os EUA, rumo à Universidade de Utah State, onde jogou três épocas. A evolução que registou nos campeonatos universitários, com números a subir de ano para ano (médias de 12 pontos e nove ressaltos em 2019; 13 pontos e oito ressaltos em 2020; 15 pontos e dez ressaltos em 2021), chamou a atenção dos olheiros da NBA, impressionados com a mobilidade de um jogador de 2,13 metros e 110 quilos. Em julho, os Kings fizeram dele a 39.ª escolha do Draft de 2021.

Aniversário especial

O ano de 2021 marca o 75.º aniversário da NBA. Para assinalar a data, a liga vai divulgar, na próxima semana, o nome dos 75 melhores basquetebolistas da história.



All-Star Game em Cleveland

Depois de, na época passada, ter sido realizado à porta fechada em Atlanta, devido à covid, o All-Star voltará a ser uma festa com público em 2022. O evento decorrerá de 18 a 20 de fevereiro, em Cleveland.



Dupla de favoritos nas apostas

Nas casas de apostas, os Brooklyn Nets e os LA Lakers são os favoritos para chegar à final. Os campeões Bucks vêm a seguir.