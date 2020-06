NBA tem plano para regressar a 30 de julho

JN/Agências Hoje às 21:45 Facebook

A NBA forneceu esta sexta-feira um calendário detalhado às 22 equipas que vão retomar em 30 de julho a época 2019/20, incluindo os testes da covid-19, que interrompeu a prova em 11 de março.

Os testes ao coronavírus vão começar a 23 de junho, sendo que a NBA está ainda a trabalhar nos protocolos sanitários, em cooperação com a associação de jogadores, para os campos de treino, no Disney Campus, em Lake Buena Vista, na Florida. Antes de chegada das equipas ao local dos treinos, nos dias 7 a 9 de julho, existe a obrigatoriedade dos jogadores cumprirem treinos individuais, a partir do primeiro dia do próximo mês.

De 9 a 29 de julho realizam-se os treinos coletivos, sendo que, a partir do dia 21 ou 22, cada equipa realizará três jogos de preparação, já com árbitros designados pela NBA.

O regresso da competição propriamente dito está agendado para 30 de julho, sendo que, até ao final da época regular, cada equipa efetuará oito jogos. O calendário, baseados nos encontros que estavam por realizar, ainda está a ser ultimado.

A época regular pode fechar apenas a 15 e 16 de agosto, data para os possíveis embates para determinar o oitavo colocado de cada conferência. Só serão necessários, se o nono classificado estiver a menos de quatro triunfos do oitavo. O último apurado para a fase de decisões só não será o oitavo colocado se o nono vencer os dois encontros, o que significa que o segundo embate não se realiza se o oitavo vencer o primeiro.

Caso estes encontros se realizem, os play-offs arrancam a 17 de agosto. Se isso não acontecer, serão antecipados para 15 ou 16. A 30 de agosto, poderão chegar à Disney um número limitado familiares e convidados das equipas, que vão disputar, de 31 de agosto a 13 de setembro, as meias-finais de conferência, seguindo-se as finais, de 15 a 28.

A final da NBA vai realizar-se de 30 de setembro a 13 de outubro, e não 12, como originalmente planeado. Será, em última instância nesse dia, num eventual sétimo jogo, que será conhecido o sucessor dos Toronto Raptors.