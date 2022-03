Neemias chega aos 18 pontos mas não evita derrota dos Stockton Kings

JN/AGÊNCIAS Hoje às 12:02 Facebook

O basquetebolista Neemias Queta fez 18 pontos, nove ressaltos e quatro assistências na noite de terça-feira, na derrota dos Stockton Kings ante os Memphis Hustle (98-106) em jogo da G-League, liga de desenvolvimento da NBA.

O jogador português esteve em campo 24 minutos, num jogo em que os Hustle tiveram vantagem de 16 pontos ao intervalo (48-64), mas que teve resposta e recuperação dos Kings, que chegaram ao 68-68 no terceiro período, graças a um parcial de 20-4. No quarto período, o equilíbrio manteve-se, mas a equipa de Memphis conseguiu fugir no marcador na parte final.

Quinn Cook, com 27 pontos, foi o melhor marcador dos Stockton Kings e também de todo o encontro.

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings da NBA para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

O jogador não é utilizado pelos Sacramento Kings desde 31 de janeiro.