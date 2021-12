Neemias esteve a segundos da estreia pelos Sacramento Kings

Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Poste português chegou a aquecer no jogo com os Los Angeles Clippers

O poste português Neemias Queta fez parte pela primeira vez da equipa dos Sacramento Kings, na última madrugada, mas acabou por não ser utilizado e falhou a estreia numa partida da fase regular da NBA. Ao 23.º jogo da época, Queta foi chamado para o duelo com os Clippers, em Los Angeles, que os Kings venceram por 124-115, mas não saiu do banco de suplentes.

No Staples Center, com a equipa de Sacramento a vencer por 23 pontos de vantagem no final do terceiro período, o jogador português chegou a aquecer para ser lançado na fase final do jogo, mas os Clippers chegaram a reduzir a diferença para apenas oito e Queta acabou por não ser utilizado.

O basquetebolista, de 22 anos, possui um contrato de duas vias com a formação de Sacramento e tem até agora representado a equipa secundária, os Stockton Kings, na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. Segundo a imprensa norte-americana, o novo treinador da equipa californiana, Alvin Gentry, que substituiu há poucos dias o despedido Luke Walton, tem estado mais atento a Neemias e deverá dar-lhe oportunidades em breve.

Queta é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do 'draft', realizado a 29 de julho deste ano, em Nova Iorque.