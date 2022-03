Neemias Queta a crescer apesar do desaire dos Kings

JN/Agências Hoje às 10:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O português cumpriu o segundo encontro com mais utilização na NBA, ao jogar 15.21 minutos no desaire dos Sacramento Kings no reduto dos Miami Heat, por 123-100.

Sem Domantas Sabonis, Richaun Holmes e Alex Len, o treinador dos Kings, Alvin Gentry, fez jogar o poste luso em todos os quatro períodos, com Neemias, raramente solicitado no ataque, a ficar-se pelos três pontos e um ressalto.

O '88' dos Kings marcou o único lançamento de campo tentado, depois de ganhar um ressalto ofensivo, e acertou um de dois lances livres, após sofreu uma falta.

Neemias Queta cumpriu o 12.º jogo na NBA, cinco dias depois de só ter atuado dois décimos de segundo no triunfo por 110-109 no reduto dos Indiana Pacers. Apenas tinha jogado mais tempo em 10 de janeiro, face aos Cleveland Cavaliers (24:05 minutos).

Davion Mitchell liderou os Kings, com 21 pontos, enquanto Jimmy Butler foi a principal figura do encontro, com 27 pontos, sete assistências e cinco ressaltos, secundado por Bam Adebayo, com 22 pontos e 15 ressaltos.

Os Miami Heat (48 vitórias e 28 derrotas) voltaram à liderança da conferência Este, enquanto os Sacramento Kings (27 triunfos e 49 desaires) estão em 13.º no Oeste e, praticamente, afastados do play-in (sétimo ao 10.º).