Neemias Queta consegue 13 pontos em triunfo dos Kings na G League da NBA

O português Neemias Queta apontou, esta terça-feira, 13 pontos na vitória dos Stockton Kings em casa sobre os Cleveland Charge, por 122-111, em jogo da G League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Embora tenha jogado pouco no último parcial, depois de o treinador o ter poupado após ter atingido cinco faltas, o poste luso conseguiu 11 pontos, com cinco lançamentos de campo concretizados em seis tentativas, um dos quais de três pontos.

Queta ainda alcançou seis ressaltos, três assistências e um roubo de bola pela equipa secundária dos Sacramento Kings, que teve em Jordan Ford o seu melhor marcador, com 17 pontos, mais três do que Keon Ellis.

Com este triunfo, os Stockton Kings estão no segundo lugar da Conferência Oeste, com 16 triunfos e seis desaires, enquanto os Cleveland Charge são quartos no Este, com 13 vitórias e 10 derrotas.

O português, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do 'draft' de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de rookie (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Em 2022/23, o internacional luso soma apenas 12 pontos, nove ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento em 25 minutos, divididos por quatro jogos, pelos Sacramento Kings, terceiros na Conferência Oeste da NBA (35 vitórias e 25 derrotas).