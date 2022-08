Neemias Queta convocado para a pré-qualificação para o Euro 2025

O poste dos Sacramento Kings, Neemias Queta, é um dos 14 nomes da convocatória de Portugal para a pré-qualificação referente ao Euro 2025. Travante Williams também foi chamado

Esta chamada deverá representar a estreia de Neemias Queta pela seleção portuguesa, apesar de já se esperar que o poste, de 22 anos, fosse convocado. No caso de Williams, jogador do Sporting, o processo de naturalização foi concluído recentemente e portanto é uma boa novidade para o selecionador Mário Gomes

Em relação à pré-convocatória, foram riscados Diogo Araújo (Sporting CP), Nuno Sá (CAB Madeira), Pedro Bastos (Ovarense) e Ricardo Monteiro (Sporting CP).



A Seleção Nacional inicia a preparação para a segunda ronda da pré-qualificação para o Europeu 2025 no dia 14 de agosto, num estágio que decorrerá até ao dia 29 do mesmo mês. Portugal está integrado no Grupo F, com Bulgária, Chipre e Roménia. A equipa de Mário Gomes visita a Roménia no dia 25 de agosto, seguindo-se a receção ao Chipre no dia 28 de agosto.

Eis os 14 jogadores convocados para representar Portugal: