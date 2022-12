Neemias Queta estreia-se a pontuar esta época na NBA

JN/Agências Hoje às 10:32 Facebook

O português Neemias Queta marcou os dois primeiros pontos na época 2022/2023 da NBA, na derrota caseira dos Sacramento Kings frente aos Charlotte Hornets, por 119-125.

O poste luso foi utilizado pela segunda vez na temporada por Mike Brown, durante 7:19 minutos, tendo conseguido dois pontos e quatro ressaltos, dois ofensivos e outros tantos defensivos.

De'Aaron Fox, com 37 pontos, cinco ressaltos e duas assistências, liderou os Kings e foi o melhor marcador do encontro, à frente de Domantas Sabonis, autor de 28 pontos, 23 ressaltos e sete assistências, enquanto Kelly Jr. Oubre se destacou nos Hornets, com 31 pontos, seguido de LaMelo Ball, com 23.

Na classificação, os Kings seguem no sexto lugar da Conferência Oeste, com 16 triunfos e 13 derrotas, enquanto os Hornets são penúltimos no Este, com oito vitórias e 23 desaires.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/2023, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G League.