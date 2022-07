Neemias Queta faz furor na NBA

JN Hoje às 17:29 Facebook

As boas exibições de Neemias Queta na Summer League, ao serviço dos Sacramento Kings, têm sido motivo de conversa entre os amantes da NBA e, desta feita, foi um dos responsáveis da equipa de Sacramento a elogiar o poste português

"O Neemias Queta está a melhorar. É um bom jogador para a NBA, faz parte do nosso clube e do nosso futuro. A vontade dele em fazer sempre as coisas bem é o que importa mais. É um excelente rapaz e todos os colegas reconhecem a intensidade com que ele está em campo. Ainda não conseguimos dizer bem que tipo de jogador vai ser, porque não é normal ver postes com tanta agilidade de movimento e capacidade para terem impacto no jogo", afirmou Jordi Fernandez, responsável técnico da equipa da Califórnia.

Neemias Queta, de 22 anos, já participou em cinco jogos da Summer League neste verão. No total, soma uma média de 14,4 pontos, sete ressaltos, 1,8 desarmes de lançamento e 1,6 roubos de bola por jogo e tem realizado bons desempenhos, como no último encontro dos Kings, contra os Orlando Magic, no qual Queta foi o melhor marcador, com 23 pontos..