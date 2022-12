Neemias Queta faz primeiro jogo da época na NBA pelos Kings

JN Hoje às 12:45 Facebook

Poste português Neemias Queta esteve em campo pela equipa de Sacramento na derrota com os Sixers.

Neemias Queta foi utilizado pela primeira vez na presente temporada pelos Sacramento Kings, tendo jogado 2.22 minutos na derrota que a equipa californiana sofreu no pavilhão dos Philadelphia 76ers (123-103).

Durante o tempo em que esteve em campo, logo no primeiro período, devido a duas faltas consecutivas feitas pelo lituano Domantas Sabonis, o internacional português ganhou um ressalto e fez uma assistência. Cometeu ainda três faltas (duas sobre o poste Joel Embiid e uma sobre o base James Harden), que o levaram a voltar rapidamente para o banco de suplentes.

Depois de ter sido escolhido por Sacramento no "draft" da época passada pelos Kings, com o chamado contrato "two-way", que lhe permite jogar também na equipa satélite, os Stockton Kings, Neemias fez 15 jogos em 2021/22, com médias de oito minutos, três pontos e dois ressaltos por partida.

Agora, ao 26.º jogo dos Sacramento Kings na presente época da NBA (somam 14 vitórias e 12 derrotas), o poste luso, de 23 anos, foi finalmente utilizado pelo treinador Mike Brown, prevendo-se que siga com a equipa para o duelo da madrugada de quinta-feira com os Raptors, em Toronto.