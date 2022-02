Neemias Queta faz quatro pontos na G-League

JN/Agências Ontem às 23:03 Facebook

O poste português Neemias Queta somou quatro pontos e seis ressaltos na vitória dos Stockton Kings no reduto dos Agua Caliente Clippers (119-107), esta quinta-feira, em jogo da G-League, liga de desenvolvimento da NBA.

Neemias Queta, que esteve em campo 25 minutos, acertou um de cinco lançamentos de campo e conseguiu ainda três assistências e dois roubos de bola.

Os Stockton Kings, que somam nove vitórias e 10 derrotas, foram liderados por Matt Coleman III, com 28 pontos e 11 assistência, secundado por DJ Stewart, com 25 pontos, oito ressaltos e sete assistências, e Sheldon Mac, com 24 pontos.

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Na NBA, Neemias soma 10 jogos, com médias de 2,1 pontos e 1,9 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos três vezes: 7.44 face aos Grizzlies, em 17 de dezembro, na estreia, 24.05 a 10 de janeiro, com os "Cavs" (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 perante os Celtics, a 25 de janeiro.