Neemias Queta foi decisivo no triunfo dos Stockton Kings

O basquetebolista português foi o melhor marcador dos Stockton Kings no triunfo frente aos Oklahoma City Blue, por 114-99, em jogo da G League, liga de desenvolvimento da NBA.

O poste português assinou 29 pontos durante os 33 minutos em que esteve em campo, conseguindo ainda nove ressaltos, três desarmes de lançamento e uma assistência. Queta foi secundado por Quinn Cook e Matt Coleman III, autores de 26 e 24 pontos cada.

Com este triunfo, a equipa de desenvolvimento dos Sacramento Kings segue no sétimo lugar da Conferência Este, ainda fora da zona de acesso aos play-off, com 12 vitórias e 13 derrotas, enquanto os Oklahoma City Blue são oitavos (13-16).

Neemias Queta integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

O ogador de 22 anos e 2,13 metros é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft".