Neemias Queta, de 22 anos, foi eleito na 39.ª posição do "draft" da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), pelos Sacramento Kings, podendo tornar-se em 2021/22 o primeiro português a jogar na competição.

Depois de três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao "draft", abdicando da época de "senior", a quarta. Foi escolhido na nona posição da segunda ronda e, tudo indica, vai iniciar a carreira profissional na mesma cidade em que "brilhou" Ticha Penicheiro, nas Sacramento Monarchs (1998 a 2009).

"Mal posso esperar por ir para Sacramento. Vamos, Kings!", escreveu o internacional luso, poste de 2,13 metros, na sua conta oficial na rede social Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neemias Queta (@neemy23)

Depois de três épocas na Universidade de Utah State, o jogador natural do Barreiro, onde nasceu em 13 de julho de 1999, vai para uma equipa que em 2020/21 terminou a fase regular no último lugar da Divisão Pacífico, com 31 vitórias e 41 derrotas.

Este registo valeu apenas o 12.º lugar da Conferência Oeste, pelo que os Kings falharam o "play-in" - para os 10 primeiros -, ficando apenas à frente de Minnesota Timberwolves (23 triunfos), Oklahoma City Thunder (22) e Houston Rockets (17).

Sob o comando de Luke Walton, o conjunto de Sacramento teve no base De'Aaron Fox o seu elemento mais produtivo, com 25,2 pontos de média, aos quais acrescentou 7,2 assistências, 3,5 ressaltos e 1,5 assistências.

O melhor ressaltador foi o poste Richaun Holmes, com 8,3 de média, sendo também o "rei" nos desarmes de lançamento, com 1,6, sendo que o base/extremo Buddy Hield, o extremo Harrison Barnes e o extemo/poste Malvin Bagley III.

Além de Neemias Queta, os Sacramento Kings também escolheram no "draft" o base Damion Mitchell, da Universidade de Baylor, na nona posição global.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.