Neemias Queta quer continuar a evoluir na NBA e ajudar a seleção nacional

O basquetebolista português considerou que a temporada de estreia na NBA e o convívio com os melhores desportistas da modalidade ajudaram-no a evoluir para conquistar mais minutos no futuro.

"Treinar todos os dias com jogadores tão bons, que fazem sair o melhor de mim, ajuda-me. Assim, no futuro, estou sempre a competir e, a cada dia, tenho uma oportunidade de jogar melhor e contra os melhores do mundo. Só me ajuda a melhorar", afirmou à Lusa, numa iniciativa promovida por uma casa de apostas online, no porto de Lisboa.

Na época de "rookie", Neemias Queta totalizou 119 minutos nos Sacramento Kings, em 15 encontros, numa primeira experiência ao lado de jogadores que só admirava pela televisão, como LeBron James, dos Los Angeles Lakers.

"É uma sensação diferente jogar com uma pessoa que sempre gostei de ver jogar e que sempre foi um dos meus jogadores favoritos. Mas, a partir do momento em que estamos dentro de campo, passa a ser a competitividade de sempre. É um jogador rival, quero jogar contra ele e levar a melhor", sublinhou o jovem, de 22 anos.

O primeiro português de sempre no principal campeonato de basquetebol do mundo, que por cá jogou no Barreirense e no Benfica,​​​ mostrou-se grato por ter conseguido abrir as portas da NBA a Portugal, esperando ter companhia no futuro, com mais basquetebolistas lusos a poderem alcançar o mesmo.

Garantindo estar feliz em Sacramento e ter uma boa relação com os Kings, Neemias Queta, que sonha, no futuro, em conquistar o prémio de jogador defensivo do ano da NBA, afirmou que "é uma questão de tempo" até confirmar, ou não, a continuidade no clube.

Em relação à seleção nacional, revelou fazer parte dos seus objetivos a curto prazo ajudar Portugal "a chegar ao mais alto nível": "É uma questão de tempo, algo muito próximo. Quero muito fazer parte da seleção. Temos todas as condições para, num futuro a médio ou longo prazo, realizarmos bons campeonatos europeus".