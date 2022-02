Neemias Queta: "Sinto-me realizado"

O primeiro jogador português da NBA, em época de estreia, já participou em dez partidas pelos Sacramento Kings, onde somou 21 pontos, e mostra-se realizado por ter chegado ao maior patamar do basquetebol mundial.

"Tem sido uma loucura até agora. Enquanto jovem só queremos é estar envolvidos, estar com os outros jogadores e aprender com eles. Tenho tentado aproveitar todas as oportunidades nos treinos e nos jogos. Sinto-me realizado só por estar aqui", confessou o poste.

Ainda a ambientar-se ao exigente ritmo da melhor liga da modalidade, do Mundo, Queta tem jogado nos Stockton Kings, uma espécie de equipa B. O jogador, de 22 anos, não está preocupado com esse fator e está preparado para trabalhar até se tornar presença regular na NBA. "Sei que tenho de ser paciente, estar preparado para uma oportunidade. Há muitos jogos, a mentalidade é que não há folgas, é uma época longa e não vai esperar por nós", concluiu Neemias Queta.

No plano desportivo os Sacramento Kings estão na 13.ª posição da Conferência Oeste, com 39 % de vitórias (0.390) e, ao que tudo indica, não será já nesta época que Neemias estará nos play-offs.