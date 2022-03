Neerlandeses revoltados com a subida dos preços

Rui Farinha, em Amesterdão Hoje às 11:42 Facebook

Tal como em Portugal, os Países Baixos vivem dias de apreensão devido à subida galopante dos preços. O país está no top 20 entre os que têm o combustível mais caro do Mundo com o preço do diesel a atingir os 2,20 euros por litro.

"Isto é uma loucura. Quem quiser andar de carro, tem de pagar a sério", afirmou Ellen, ao JN, uma cidadã neerlandesa de Amesterdão que vive o mesmo drama dos portugueses por causa da inflação do preço dos combustíveis. Mas há uma diferença: nos Países Baixos o salário médio líquido mensal é de 3200 euros.