Nega do Conselho Fiscal "revolta" jogadores do Santos

Orlando Rollo, líder do Santos, admitiu, esta terça-feira, que os jogadores do Peixe estão "revoltados" com o parecer do Conselho Fiscal que "chumba" o negócio da venda de Lucas Veríssimo para o Benfica.

"Surpreendeu-me o vazamento da forma como aconteceu. O jogador (Lucas Veríssimo) ligou-me e disse que poderia jogar. Tínhamos um acordo para que o acordo fosse encaminhado ao Conselho Gestor e, depois, submetido ao Conselho Deliberativo. O vazamento com o teor do relatório, que ainda não sabemos se é real, deixou os jogadores revoltados, pois sabem do nosso momento financeiro. Foi feita uma reunião com elenco e comissão técnica contextualizando o momento financeiro do Santos, deixamos claro que seria necessário negociar alguém para pagar as contas", disse o líder do clube ao UOL..

A posição do Conselho Fiscal levou mesmo o defesa central a ameaçar não participar no encontro frente à LDU Quito da Copa Libertadores, agendado para as (22.15 horas em Portugal) desta terça-feira. Facto que não chegou a suceder.

A posição dos atletas é entendida como forma de pressão para a votação do Conselho Deliberativo do clube que decide a operação na quinta-feira.