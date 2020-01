Negociações por Bruno Fernandes paradas e Cavani força saída

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Em Inglaterra garantem que as negociações entre Manchester United e Sporting, por Bruno Fernandes, estão paradas dado o valor pedido pelos leões. Carlos Carvalhal continua no Rio Ave e o Real Madrid está prestes a anunciar um reforço. Em França, Cavani estará a forçar a saída do PSG.

Sporting: As negociações entre o Manchester United e o clube de Alvalade, para a contratação de Bruno Fernandes, estarão paradas. Segundo a BBC, os red devils recusam pagar os 80 milhões de euros exigidos pelos leões e não exclui a hipótese de encontrar alternativas, ainda que o médio português seja a prioridade para o meio-campo da equipa. O clube inglês terá dito ao Sporting que não haveria acordo caso os leões não concordem baixar o valor.

Rio Ave: Carlos Carvalhal vai continuar no comando dos vila-condenses. Em comunicado, o clube deu por encerradas as negociações com o Brigantino para uma eventual saída, garantindo a permanência do técnico até ao final da época.

Real Madrid: O brasileiro Reinier está prestes a ser anunciado como o novo reforço dos merengues. O "AS" avança que o médio terá viajado para Madrid para assinar pelos blancos. Reinier foi dispensado da seleção sub-23 para poder acertar os últimos detalhes e deverá render ao Flamengo 35 milhões de euros. No sentido inverso, a "Marca" garante que o colombiano James Rodríguez, que não foi convocado para o jogo com o Sevilha, está de saída.

PSG: Cavani não foi convocado para o jogo de domingo, da Taça de França, frente ao Lorient, e Touchel justificou a decisão com uma lesão do uruguaio. Contudo, a imprensa francesa garante que o avançado terá recusado entrar na lista e estará a forçar a saída. A "Gazzetta dello Sport" avança ainda que os campeões franceses ponderam apresentar uma proposta de 70 milhões de euros ao Nápoles para contratar Koulibaly, central senegalês de 28 anos.