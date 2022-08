Negócio com Ricardo Horta arrefece e Raúl de Tomás ganha força em Manchester

JN Hoje às 13:00 Facebook

Inflexibilidade do Málaga complica mudança do avançado para o Benfica. Por Manchester, as más exibições dos "red devils" fizeram soar o alarme e Raúl de Tomás poderá ser reforço no ataque.

Braga: Tem sido a novela com mais episódios neste mercado de transferências e, pelo menos para já, parece não ter fim à vista. O Málaga continua irredutível no processo que envolve a transferência de Ricardo Horta do Braga para o Benfica e já deixou o aviso: ou recebem 5,8 milhões de euros referentes a 33% do passe do jogador ou vão decidir o processo com recurso ao tribunal. O certo é que Ricardo Horta continua por Braga, numa altura em que o Benfica se prepara para enfrentar a eliminatória decisiva de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Os minhotos pretendem pagar 1,5 milhões de euros aos espanhóis e, até agora, nem o super agente Jorge Mendes conseguiu desbloquear o negócio.

Manchester United: Depois de uma temporada onde foi um dos grandes destaques da La Liga, com 17 golos e três assistências em 34 jogos, Raúl de Tomás está de saída do Espanhol e o Manchester United chega-se à frente como possível destino. Os "red devils" entraram da pior forma na liga inglesa, com duas derrotas em dois jogos, e Erik ten Hag já deixou claro que necessita de reforços de qualidade. Desta forma, o avançado que em 2019/20 passou por Portugal, quando alinhou pelo Benfica, pode estar muito próximo de abraçar um novo desafio, num clube que necessita urgentemente de alguém que possa trazer qualidade e, sobretudo, garantia de golos.

Elche: O emblema espanhol apresentou, esta segunda-feira, Álex Collado, de 23 anos, que chega ao conjunto orientado por Francisco Rodríguez por empréstimo do Barcelona.

Trabzonspor: Marc Bartra é reforço. O atual campeão turco chegou a acordo com o Bétis para a transferência do defesa por 1,25 milhões de euros. Bartra vai receber 1,5 milhões de euros aos quais acrescem 700 mil euros de bónus por época.