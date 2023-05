"Negócio fechado": Lionel Messi vai jogar na Arábia Saudita

JN/Agências Hoje às 10:58 Facebook

A agência AFP cita "fonte próxima às negociações" para garantir que Lionel Messi vai deixar o PSG no final da temporada e mudar-se para a Arábia Saudita.

Sem citar o nome do próximo clube de Messi, ainda que todos os sinais apontem para o Al Hilal, a AFP aponta a um "contrato execional, enorme", que terá convencido o internacional argentino a deixar o futebol europeu.

"Messi é um negócio fechado. Ele vai jogar na Arábia Saudita na próxima temporada", confirmou, sob anonimato, a mesma fonte, estando por esta altura a ser ultimados "pequenos detalhes" para que o negócio fique concluído.

O avançado argentino, de 35 anos, vive dias atribulados no PSG, com quem termina contrato no final de junho. O jogador foi mesmo suspenso pelo clube parisiense, na semana passada, na sequência de uma viagem, não autorizada, à Arábia Saudita, onde é embaixador do turismo.

No futebol saudita, Messi poderá reencontrar Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, com quem disputou, nos últimos anos, os principais prémios do futebol mundial.