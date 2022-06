Negócio fechado: Neres no Benfica e Everton no Flamengo

Luís Antunes Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma das novelas deste mercado de transferências parece ter chegado ao fim, uma vez que David Neres deve ser apresentado no Benfica, na próxima semana, tendo à espera um contrato de cinco anos. Já Everton vai rumar ao Flamengo, devendo assinar um vínculo válido por quatro anos e meio.

O extremo brasileiro, Neres, fez exames médicos esta sexta-feira, em São Paulo, antes de viajar para Lisboa, o que só deve acontecer na próxima semana, mas os detalhes do negócio já estarão acertados entre as duas partes.

Assim o jogador de 25 anos vai deixar o Shakhtar Donetsk, que não chegou a representar em jogos oficiais devido à invasão da Ucrânia. Para trás, o internacional brasileiro deixa seis temporadas no Ajax e vários anos no São Paulo, onde fez toda a formação. Outrora visto como uma das maiores promissoras pérolas dos neerlandeses, Neres tem na Luz uma oportunidade para relançar a carreira. O atacante será o quarto reforço do Benfica, para 2022/23, depois de Petar Musa, Ristic e Bah.

No caso de Everton, o extremo também cumpriu exames médicos e irá assinar um vínculo de quatro anos e meio.

O extremo, de 26 anos, até foi bastante utilizado na temporada transata e, em dois anos na Luz, realizou 95 jogos pelas águias, nos quais marcou 15 golos e fez 17 assistências.