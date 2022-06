Negócio Plata está em risco 

Avançado sai de maca frente a Cabo Verde e pára dois meses. Valladolid na expectativa.

Más notícias para os leões e para Gonzalo Plata. O extremo lesionou-se pela seleção do Equador no particular com Cabo Verde, onde foi titular, e a transferência para o Valladolid pode ficar em risco. O avançado viu o azar bater-lhe à porta, aos 86 minutos, depois de uma entrada dura no tornozelo esquerdo, o que o obrigou a deixar o relvado do Estádio Venue DRV PNK, na Flórida, de maca diretamente para o hospital. Nas redes sociais, o atleta veio a público explicar que "tudo está bem, graças a Deus".

Segundo o jornal espanhol "Marca", o jogador, 21 anos, sofreu uma entorse de grau dois e estima-se uma paragem entre seis a oito semanas. Assim, Plata, que agora vai gozar um período de férias, só pode regressar aos relvados em agosto, o que o coloca em risco a continuidade no Valladolid e condiciona a participação na pré-época do Sporting. O extremo, que na última temporada jogou cedido ao clube espanhol, tem outros emblemas interessados e o acordo de cedência entre o clube de Alvalade e os espanhóis até contempla uma opção de compra de 10 milhões.