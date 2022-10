Nelson Évora "muito motivado" para regressar à competição em 2023

JN/Agências Hoje às 22:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O atleta português de triplo salto Nelson Évora, com 38 anos, mostrou-se, esta terça-feira, "muito motivado" para a temporada de 2023, depois de um ano de 2022 em que optou por "dar um tempo para si".

"Foi uma opção que tomei e não estou arrependido. Aliás, estou extremamente feliz por ter tomado esta opção de não competir este ano e estou muito motivado para a próxima época. Não tenho lesão alguma, por isso estou pronto para os próximos desafios", afirmou à agência Lusa, à margem de um debate da Fundação Grünenthal.

No final de um colóquio intitulado "Viver com dor" e no qual o campeão olímpico em Pequim2008 partilhou o testemunho, o atleta explicou os motivos que o levaram a afastar-se das grandes competições de triplo salto durante esta temporada desportiva.

PUB

"Continuei a treinar e a fazer os planos todos de treino com a minha equipa. Acho que é extremamente importante um atleta, por vezes, dar tempo para si. Não é só treinar fisicamente, temos de pensar um pouco também na nossa saúde mental, viver um pouco, estar com a família, respirar um pouco profundamente e em descanso", frisou.

Desta forma, Nelson Évora partilhou os seus objetivos a curto prazo, afastando ainda o final de uma carreira repleta de conquistas internacionais, apontando ao Campeonato da Europa em pista coberta, que se realiza de 02 a 05 de março em Istambul, Turquia.

"Tenho Campeonato da Europa em pista coberta e Campeonato do Mundo ao ar livre. Aos 38 anos, realmente planeio ano a ano. Não vou dizer que tenciono ir aos próximos Jogos Olímpicos, mas tenho de planear ano a ano e fazer um relatório final do estado em que estou, se estou bem, quais são as minhas performances, se as consigo replicar em grandes competições e desafiar-me a ir mais além", explicou o atleta do Barcelona.

Para além do ouro olímpico em 2008, Nelson Évora tornou-se também campeão da Europa em pista coberta (2015 e 2017), e ao ar livre (2018), tendo 17,74 metros como recorde pessoal, alcançados em Osaka, no Japão, onde foi campeão do mundo (2007).