Nélson Monte contratado pelo Almeria após fuga de Dnipro

O defesa português, fugido da Ucrânia devido ao ataque militar russo, foi contratado pelo Almeria, atual segundo classificado da segunda divisão espanhola.

O polivalente defensor, de 26 anos, que se notabilizou ao serviço do Rio Ave, representava o Dnipro, mas viu-se obrigado a viajar de carro até à Roménia com a família, no final de fevereiro, devido às hostilidades em território ucraniano.

Com a suspensão das competições desportivas ucranianas e a autorização especial por parte da FIFA, o atleta pôde transferir-se e ser agora inscrito em Espanha.

No Almeria, Monte vai encontrar um lote de compatriotas composto pelo defesa Daniel Carriço, o médio Samuel Costa e o avançado Dyego Sousa.

"É forte na marcação, contundente no jogo aéreo e tem sentido de antecipação. Tecnicamente, tem um bom nível e pode sair a jogar com bola com critério", lê-se no sítio oficial do Almeria na Internet.