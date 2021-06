Nelson Oliveira orgulhoso pela chamada à seleção nacional de ciclismo

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

Ciclista natural de Anadia parte para as terceiras olimpíadas da carreira e pretende melhorar os registos de há cinco anos, no Rio de Janeiro.

Nelson Oliveira, ciclista da Movistar, mostrou-se "orgulhoso" pela chamada aos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, que se realizam este verão. "Sinto-me bastante bem. Era um objetivo delineado desde 2019 e estou orgulhoso por mais uma vez estar nos Jogos Olímpicos. É bom sinal, de que as coisas estão no caminho certo. É uma enorme responsabilidade, mas estou bastante feliz", confessou, à Lusa.

Especialista de contrarrelógio, vai tornar-se, aos 32 anos, no primeiro corredor português a estar em três edições de Jogos Olímpicos, depois de ter disputado as provas de fundo e os 'cronos' em Londres2012 e no Rio2016, tendo como melhor resultado o sétimo lugar no exercício individual no Brasil. Para Tóquio2020, o objtetivo passa por "melhorar o resultado do Rio2016", mas nunca se pode "deixar de sonhar com uma medalha". "É bastante difícil, mas lá estaremos", completou.

Nelson Oliveira junta-se a João Almeida na comitiva lusa. Ambos vão alinhar nas duas provas de ciclismo de estrada, a de fundo, no primeiro dia dos Jogos Tóquio2020, em 24 de julho, e a de contrarrelógio, no dia 28. Maria Martins e Raquel Queirós, ambas de 21 anos, também vão iniciar-se em competições olímpicas, na primeira presença lusa em ciclismo de pista, na competição de omnium, e na estreia feminina em BTT, na prova de XCO.