Nelson Piquet multado em 882 mil euros por comentários racistas contra Hamilton

O ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 Nelson Piquet foi condenado, na sexta-feira, em tribunal, a pagar uma multa de cinco milhões de reais (882 mil euros) por comentários racistas feitos em 2021 contra o britânico Lewis Hamilton.

O tricampeão mundial (1981, 1983 e 1987) usou a palavra "neguinho" numa entrevista concedida à publicação "Motosports", criticando a atuação do heptacampeão Lewis Hamilton num duelo com o neerlandês Max Verstappen, namorado da sua filha Kelly Piquet, durante o Grande Prémio de Inglaterra de 2021.

Um tribunal de Brasília decidiu que essas declarações "intoleráveis" constituíam uma "grave ofensa aos valores fundamentais da sociedade" e condenou Nelson Piquet, de 70 anos, a pagar cinco milhões de reais por "danos morais coletivos", e o dinheiro será doado a associações que lutam contra a discriminação.

Na altura, Hamilton denunciou as "atitudes arcaicas" e a necessidade de haver "mudanças" nas mentalidades. Mais tarde, Nelson Piquet pediu desculpas "de todo o coração", através de uma mensagem pública: "O que eu disse foi errado e não me vou defender, mas quero esclarecer que esse termo tem sido muito usado no português brasileiro para dizer 'cara' ou 'pessoa' e que nunca tive a intenção de ofender".

Este argumento não convenceu o tribunal brasileiro, que decidiu que "a ausência de intenção não pode justificar um comportamento discriminatório para com as minorias".