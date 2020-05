Nélson Puga, médico do F. C. Porto: "Voleibol e futebol têm risco baixo de contágio"

JN/Agências Hoje às 18:28 Facebook

O voleibol e o futebol são modalidades com risco de contágio pelo novo coronavírus "semelhantes e baixos", afirmou Nélson Puga, responsável pelo departamento médico das seleções de voleibol e pelo departamento médico do F. C. Porto.

"Os riscos são semelhantes e baixos, em meu entender. Por um lado, menores porque no voleibol ainda existe menos contacto físico e, por outro, ligeiramente maiores porque no pavilhão o voleibol é praticado em recintos fechados", disse, em entrevista à Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

Nélson Puga, que também chefia o departamento médico do F. C. Porto, entende que a modalidade na qual se notabilizou como jogador tem semelhanças com o futebol no que diz respeito ao risco de contágio, considerando que o risco "é baixo".

O médico, que foi o primeiro jogador a atingir as 100 internacionalizações pela equipa portuguesa de voleibol, lembra que na modalidade, os contactos "apenas se verificam durante escassos segundos e na maioria das vezes espaçados de mais de 1,5 metros de distância".

O médico defendeu ainda que acredita que seja possível retomar os treinos e competições no voleibol em breve.

"Acredito que a curto/médio prazo haja condições para retomar treinos e competições. O que é preciso é que seja apresentado um plano de contingência com uma proposta de adaptação às novas realidades e que esse plano seja debatido e aprovado pelo Governo e em particular pela DGS", afirmou.

Nélson Puga defende a retomada dos treinos com a aplicação das medidas de proteção recomendadas para DGS, que passam, entre outras, pelo "uso obrigatório de máscaras nos recintos fechados (com a exceção para os atletas enquanto no desempenho da sua atividade), criação de regras de distanciamento entre todos, implementação de normas mais rígidas de desinfeção e higienização dos espaços e monitorização de temperatura e sintomas à entrada dos recintos".

Esta época, em Portugal, as competições voleibol, foram canceladas sem atribuição de título, devido à pandemia de covid-19, tal como sucedeu com andebol, futsal, basquetebol e hóquei em patins.

A Liga portuguesa de futebol tem reinício previsto para 3 de junho, depois de uma paragem de mais de dois meses, devido à pandemia de covid-19.