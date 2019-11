Nélson Puga: "Por favor, Casillas. Não me pregues o mesmo susto"

JN Hoje às 01:15 Facebook

Nélson Puga, histórico do voleibol e líder do departamento médico do F. C. Porto, foi esta quinta-feira distinguido com o Dragão de Ouro de carreira. No discurso de agradecimento, não esqueceu Iker Casillas.

"Não era preciso receber este Dragão de Ouro. Bastava ver o F. C. Porto a jogar e a ganhar. Mas sendo o sócio 2403, tendo o privilégio de trabalhar no clube e poder receber este Dragão, cria-me um sentimento de eterna gratidão para com este com clube", começou por dizer, dirigindo-se, depois, aos atletas.

"Uma palavra para os jogadores, que passaram às centenas pelas nossas mãos. São milhares de tratamentos realizados, é uma atividade muitas vezes com azáfama diária intensa para que possam treinar e jogar. É stressante, mas é aliciante. Mas por favor, Iker, da próxima vez não me pregues o mesmo susto, se não quem tem um ataque sou eu. Queria deixar uma mensagem a todos eles, com quem por sorte tive um bom relacionamento, deixar uma mensagem de gratidão. Tenho toda a sorte de criar bons relacionamentos e ter algumas histórias boas para contar. Tenho um bom relacionamento pessoal e profissional com o mister Sérgio Conceição e gostaria, no futuro, de ter boas histórias para contar. Por isso mister, só tem um caminho: rebentar com eles e ganhar", concluiu.

Recorde-se que a 1 de maio, o guarda-redes sentiu-se mal durante um treino no Olival, tendo sofrido um enfarte agudo do miocárdio. Iker Casillas, de 38 anos, está no F. C. Porto desde o início de 2015/16, tendo conquistado um campeonato nacional. Foi campeão do Mundo de seleções em 2010 e da Europa em 2008 e 2012, além de ter inúmeros títulos espanhóis e internacionais, conquistados ao serviço do Real Madrid.