Nélson Semedo apanhado a quebrar regras de desconfinamento em Espanha

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador português está envolvido em polémica depois de, alegadamente, ter desrespeitado o protocolo de segurança da liga espanhola.

Segundo o canal espanhol Cuatro, Nélson Semedo esteve numa festa de aniversário com quase duas dezenas de pessoas, sem cumprir as regras de distanciamento social, e terá quebrado o protocolo de segurança da Liga espanhola.

Várias fotos foram publicadas nas redes sociais, e de acordo com a mesma fonte estavam presentes pelo menos 19 pessoas, quando é permitida a reunião de um máximo de 15 pessoas. O jantar terá ocorrido num restaurante em Casteldefels, nos arredores da cidade condal.

Nélson Semedo junta-se assim, a outros nomes da liga espanhola - Lucas Ocampos, Ever Banega, Luuk de Jong e Vásquez, Luka Jovic, Maksimovic e Saponjic são alguns exemplos - que quebraram o protocolo. A Liga tem poderes para impedir jogadores que tenham desrespeitado as regras de desconfinamento de treinar mas o jornal "Mundo Deportivo" avança que o Barcelona não sabia da festa e que, por isso, o lateral português esteve na sessão de trabalho do clube catalão esta quarta-feira.