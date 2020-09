Nélson Semedo confirmado nos "wolves" e Marítimo contrata príncipe do Brunei

JN Hoje às 21:58 Facebook

O português Nélson Semedo foi oficializado esta quarta-feira nos ingleses do Wolverhampton, num dia em que o Marítimo contratou o jogador mais rico do Mundo.

Wolverhampton: O português Nélson Semedo assinou contrato de três temporadas com o clube treinado por Nuno Espírito Santos. O Wolverhampton vai pagar 30 milhões de euros, aos quais podem acrescer mais 10 por variáveis, pelo lateral direito, de 26 anos, que assinou até junho de 2023, com a opção de o prolongar por mais duas temporadas.

Marítimo: O futebolista Faiq Bolkiah, de 22 anos, é reforço dos insulares. "Estou muito satisfeito por estar aqui e ter tomado esta decisão. Tenho a certeza de que este é o clube certo para mim e para a minha carreira. Os meus objetivos passam por dar sempre o melhor de mim em cada treino e em cada jogo, evoluir e ajudar a equipa naquilo que for preciso", frisou. O extremo, de 22 anos, nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas cedo rumou para Inglaterra, onde realizou a sua formação em clubes de renome, como Southampton, Arsenal, Chelsea, Stoke City e por último Leicester City. Apesar de ser norte-americano optou por representar a seleção do Brunei, com a qual disputou seis partidas oficiais e anotou um golo. Sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão de Brunei, país asiático, encontrava-se atualmente sem clube, tendo optado pelo emblema madeirense para relançar a carreira.

Famalicão: O médio Iván Jaime, ex-Málaga, assinou vínculo válido por cinco temporadas. O espanhol, de 19 anos, foi formado no Málaga, tendo sido promovido à equipa principal do emblema da Andaluzia com apenas 17 anos. Já na última temporada, Iván Jaime fez parte do plantel da equipa que disputou o segundo escalão espanhol, apresentando ainda no currículo várias internacionalizações pela seleção sub-19 de Espanha. "Senti que esta era uma oportunidade irrecusável. O FC Famalicão apresenta-se como um clube que privilegia um futebol positivo e isso faz-me acreditar que irei evoluir ao longo desta temporada", afirmou ao site do clube português.

Boavista: O extremo brasileiro Gustavo Sauer, de 27 anos, renovou com as panteras até junho de 2023, acrescentando mais duas temporadas ao vínculo contratual que tinha firmado. "Para mim é um sonho realizado. Desde que cheguei fui muito bem recebido por todos e aqui sinto-me em casa. Estou muito feliz e sinto que o meu esforço foi recompensado", expressou o dianteiro do Boavista, numa nota publicada no site oficial do clube. Esta é a terceira época do avançado ao serviço da pantera e marcou quatro golos em 41 jogos.

Santa Clara: O avançado iraniano Shahryiar Moghanlou, de 25 anos, que jogava no Paykan do Irão, assinou contrato com os açorianos para as próximas três temporadas. Ao serviço do Paykan, que representava desde 2014/15, Shahryiar foi o segundo melhor marcador do campeonato do Irão na época passada, apontando 13 golos em 14 jogos. "O iraniano destaca-se pela sua capacidade física, tendo no jogo aéreo e na potência do seu remate dois dos seus principais atributos", assinala o Santa Clara.