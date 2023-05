Nélson Semedo renova com o Wolverhampton

O defesa direto, Nélson Semedo, renovou contrato com o Wolverhampton, até 2025

O internacional português, de 29 anos, que recentemente até foi associado a um possível regresso ao Benfica, prolongou o vínculo por mais duas temporadas. Semedo está no Wolves desde o verão de 2020, quando trocou o Barcelona pelo emblema britânico por 30 milhões de euros, e soma já mais de 100 jogos pelo clube, embora tenha sido apoquentado por uma grave lesão que o deixou de fora durante vários meses.

No entanto, o defesa direito tem a confiança do treinador, Julen Lopetegui, como deixou claro Matt Hobbs, diretor desportivo do clube. "Tem sido um excelente jogador, mas atingiu o seu pico de forma com a chegada do Julen. É um jogador em quem o treinador confia, portanto é um jogador importante em campo e, como pessoa, tem uma personalidade e ética de trabalho que fazem com que seja uma parte importante da equipa em campo", disse o dirigente acerca do ex-jogador de Sintrense, Fátima, Benfica e Barcelona.

Além destas palavras do diretor, o técnico Lopetegui também elogiou a evolução do defesa. "Tem uma grande capacidade e melhorou muito em termos defensivos. Compreende que se quiser tornar-se num grande jogador tem de defender bem na Premier League, acima de tudo. O mérito é dele, que trabalhou arduamente para mostrar outra face, a nível defensivo"

Ao todo, Nélson Semedo soma 102 jogos pelo Wolverhampton, nos quais marcou dois golos e fez quatro assistências.