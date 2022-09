Nélson Veríssimo: a receção ao F. C. Porto é "jogo de dificuldade acrescida"

JN/Agências Hoje às 19:33 Facebook

Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, considerou que a receção ao F. C. Porto que será de "dificuldade acrescida" após a goleada sofrida pelos dragões na Liga dos Campeões (0-4 contra o Club Brugge).

"Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil e, se calhar, naturalmente com uma dificuldade acrescida pelo facto de virem de um resultado negativo. Independentemente disso, não estamos à espera de um F. C. Porto com nenhum tipo de fragilidade, temos de preparar-nos dentro do que é a forma de jogar do F. C. Porto e prepararmo-nos para um jogo difícil", assinalou Nélson Veríssimo.

Para o técnico a pesada derrota sofrida pelos azuis e brancos pode alterar a forma como os azuis e brancos vão encara o encontro, mas garante que esta situação não altera os índices de concentração da sua equipa nem o grau de dificuldade.

"Será um jogo difícil contra uma equipa que certamente vem procurar a vitória, como em todos os jogos o faz, e sabemos de antemão que temos de estar com o nível de concentração muito elevado. Temos de ser muito intensos na forma de jogar e acima de tudo desfrutar do jogo".

Apesar de atribuir favoritismo ao adversário, o treinador estorilista acredita que a equipa "pode fazer um bom resultado".

O Estoril recebe o F. C. Porto este sábado, pelas 18 horas, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.