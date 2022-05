Nélson Veríssimo: "Acredito que num futuro próximo esta janela pode abrir-se novamente"

Nelson Veríssimo, técnico do Benfica, quer terminar a época e a liderança à frente das águias com um triunfo frente ao Paços de Ferreira, esta sexta-feira, na Mata Real, mas acredita que voltará mais tarde à "cadeira de sonho" no Benfica.

"É a segunda vez que passo pela cadeira de sonho, em circunstâncias não muito fáceis, mas, certamente, que esta porta se irá abrir noutro contexto e que permitirá desenvolver outro tipo de trabalho (...) Acredito que num futuro próximo a janela pode abrir-se novamente", sublinhou o treinador no lançamento do confronto com os pacenses, esta quinta-feira, no Seixal.

Num balanço, o técnico admite não poder considerar a "missão bem sucedida" pois não houve a conquista de "qualquer título". No entanto, reconhece episódios positivos como a participação europeia e chegou mesmo a puxar dos galões: "Quando calhou o Ajax, a ideia geral, como depois se veio a verificar com o Liverpool e o Sporting, em Alvalade, é que o resultado já estava feito mesmo antes de a equipa ir a jogo. E demos uma resposta muito positiva eliminando o Ajax, fizemos dois jogos bastantes competitivos com o Liverpool e deixámos boa imagem nas competições europeias", referiu.

Os encarnados enfrentam o Paços de Ferreira esta sexta-feira (20.15 horas) e o técnico confirmou que irá estrear jovens na convocatória como Martim Neto e Diego Moreira. Sandro Cruz e Tiago Gouveia voltam à convocatória no plantel principal bem como Tomás Araújo.