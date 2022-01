Nélson Veríssimo: "Agradeço confiança de Rui Costa mas futuro não é importante"

Rui Farinha Hoje às 21:12 Facebook

Nélson Veríssimo agradece o apoio de Rui Costa, que abriu a porta à continuidade do técnico após esta temporada, mas garante que o futuro não é um tema crucial no clube. Seferovic falha a partida com o Arouca.

"Já tive oportunidade de agradecer a confiança do presidente, mas o tema não é importante. Independentemente do contrato, o foco está no próximo jogo com o Arouca. A final four da Taça da Liga é importante mas antes há o Arouca", salientou, na antevisão à partida que abre a 19.ª jornada. Sobre o mercado, jogou à defesa: "É uma janela de entradas e saídas, tendo a consciência de que todos os jogadores do plantel são muito cobiçados por outros clubes. Portanto, estou à espera de que a qualquer momento possa sair um jogador. Não estou a dizer que é isso que vai acontecer mas os atletas têm cláusulas de rescisão que podem ser batidas. Estamos preparados para qualquer eventualidade".

O treinador garante que a equipa treinou bem durante a semana, estando concentrada no objetivo de somar três pontos, após o resultado dececionante frente ao Moreirense, na última jornada: "Temos de nos focar na nossa forma de jogar diante de um adversário que irá alinhar com um bloco médio ou baixo. Acredito que vamos dar uma boa resposta, pois o único objetivo é a vitória".