Nélson Veríssimo: "Benfiquistas devem orgulhar-se desta campanha"

O treinador do Benfica considera que as águias deram uma boa resposta em Anfield e enalteceu a caminhada da equipa ao longo da competição.

O Benfica foi eliminado da Liga dos Campeões, mas para o treinador Nélson Veríssimo fê-lo com grandeza, culminando, nos quartos de final, uma caminhada positiva na competição.

"Todos os benfiquistas se devem orgulhar desta campanha. Começámos esta caminhada com o Spartak, eliminámos o PSV, superámos uma fase de grupo difícil, graças ao trabalho da equipa técnica anterior. Depois calhou-nos o Ajax, uma das equipas, tal como o Liverpool que só tinha vitórias na fase de grupos, mas soubemos interpretar o que tínhamos de fazer no jogo com o Ajax e com o Liverpool. Acho que acabámos por dar uma boa resposta", salientou o técnico benfiquista, após o empate (3-3) com o Liverpool.

Sobre o jogo em Anfield, esta quarta-feira, Nélson Veríssimo enalteceu a reação da equipa na segunda parte.

"Sabíamos que tínhamos uma missão difícil e o golo sofrido complicou as nossas contas, mas reagimos bem e chegámos ao empate. Na segunda parte, o Liverpool, fruto da qualidade individual e coletiva, fez mais dois golos, mas o que fica foi a reação da equipa e a forma como não abdicou do jogo. Acho que foi uma grande noite europeia, contra uma excelente equipa que nos pôs à prova nos dois jogos. Estamos tristes porque não passámos às meias-finais, mas orgulhosos da exibição", disse o treinador.