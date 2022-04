Nélson Veríssimo deve continuar carreira fora da Luz

Trabalho efetuado abre portas para seguir como técnico principal noutras paragens. Schmidt assinará em breve.

Os recentes resultados positivos obtidos por Nélson Veríssimo - empate em Liverpool, para a Champions, e vitória no dérbi em Alvalade -, o último a dar às águias uma ténue esperança na luta pelo lugar de acesso direto à Liga dos Campeões, não são suficientes para gerar qualquer volte-face na estratégia de atribuir a liderança técnica da equipa principal ao alemão Roger Schmidt. Mas este trabalho reforça a possibilidade de Nélson Veríssimo prosseguir a carreira de treinador principal longe da Luz.

Treinador dos quadros do Benfica desde 2012/13, apesar do contrato terminar no final da época, Nélson Veríssimo tem a continuidade na esfera do clube assegurada. Se a admiração pelas qualidades técnicas já era elevada, sabe o JN que o facto de não ter virado a cara à luta num momento particularmente difícil - a assunção da primeira equipa coincidiu com o falecimento da mãe -, deixou os dirigentes da SAD com um sentimento de gratidão e de respeito imensos. Embora tenha naturalmente carta aberta para ser "readmitido", quer na estrutura principal ou numa das equipas (B ou sub-23), o JN sabe que o futuro do treinador, mesmo com a influência do Benfica, deve passar por continuar a carreira de líder principal noutro clube, em Portugal ou no estrangeiro.