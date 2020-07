Nélson Veríssimo: "Devíamos sair daqui contentes"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:36 Facebook

O treinador do Benfica considerou o resultado frente ao Famalicão "injusto" e garantiu que o triunfo do F. C. Porto em Tondela não mexeu com a equipa.

"Saímos frustrados pelo resultado, frente a uma boa equipa, num terreno difícil. Foi um jogo equilibrado mas, depois das oportunidades que criámos, merecíamos e podíamos sair com outro resultado. Os jogadores estão de parabéns pelo jogo, pelas oportunidades que criaram. Fomos penalizados por não as concretizar", começou por dizer Nélson Veríssimo, não escondendo a "frustração" pelo resultado,

"As equipas conhecem-se muito bem, foi equilibrado por isso. O Famalicão por cima em alguns momentos e nós noutros. Queria sublinhar que temos de sair daqui contentes com a exibição e pelas oportunidades criadas. Tivemos uma atitude digna, lutámos pelo resultado. Vitória do F. C. Porto? Não pesou. Sabemos que só temos um caminho, que é ganhar. Independentemente do que possa significar para outras equipas", acrescentou.

A equipa encarnada empatou (1-1), esta quinta-feira, frente ao Famalicão no Minho na 31.ª jornada da Liga e impediu que o F. C. Porto fizesse a festa do título.

O Benfica chegou à vantagem ainda na primeira parte, por Pizzi. Cervi cruzou para Seferovic rematar e Defendi evitou o golo. O médio aproveitou a recarga e encostou para o fundo das redes.

Na segunda metade, o Famalicão chegou ao empate por Guga, após uma assistência de Fábio Martins.

Com este resultado, o Benfica está a oito pontos do líder F. C. Porto, que esta quinta-feira venceu o Tondela. Os dragões estão a um ponto do título.