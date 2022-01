Nélson Veríssimo: "Esta equipa tem margem para crescer"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:06 Facebook

No rescaldo da vitória (2-0) diante do Paços de Ferreira, o treinador do Benfica elogiou a atitude da equipa encarnada, que dois jogos depois regressou aos triunfos.

"Quero começar por dar os parabéns aos jogadores. Depois de dois resultados negativos, sabíamos que era importante vencer. Fizemos jogo muito positivo, obviamente sem a regularidade e consistência que podemos ter. Criámos oportunidades para abrir marcador por diversas vezes. Só o fizemos depois da expulsão, mas criámos oportunidades suficientes antes para marcar. Esta equipa tem margem para crescer, mas tendo em conta o contexto, foi um bom jogo", começou por dizer Nélson Veríssimo, que se estreou no Estádio da Luz à frente da equipa encarnada.

"Quando a equipa está ligada com o público e vice-versa, a equipa transcende-se. Hoje, em muitos momentos, o público fez essa diferença. Já tinha vivido jogos assim como adjunto e é muito importante. Título? Temos consciência da situação em que estamos, sabemos que temos de vencer todos os jogos, com o primeiro objetivo de encurtar distâncias. Esta jornada conseguimos encurtar a distância para um dos nossos adversários [Sporting], mas temos de ir jogo a jogo", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), este domingo, no Estádio da Luz, o Paços de Ferreira em jogo da 17.ª jornada da Liga. João Mário e Grimaldo marcaram os golos. Com esta vitória, a equipa encarnada, terceira classificada, passa a somar 40 pontos e está a quatro do Sporting e a sete do líder F. C. Porto. Já o Paços de Ferreira mantém-se no 11.º posto, com 17 pontos.