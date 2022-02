Nélson Veríssimo: "Estamos confiantes para o que aí vem"

No rescaldo do empate (2-2) diante do Ajax, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o treinador do Benfica vincou a boa resposta dos jogadores e garante estar confiante para a segunda ronda.

"Claro que acreditávamos numa vitória. Estou satisfeito com a exibição, não com o resultado. Fizemos tudo para vencer. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa poderosa. Era e é nossa convicção que podíamos dividir esta eliminatória. Foi um jogo intenso, aberto, as duas equipas queriam ganhar. Quero dar os parabéns aos jogadores. Não jogámos sozinhos, o adversário tem muita qualidade. Estamos tristes pelo resultado, mas é uma eliminatória em aberto", começou por dizer Nélson Veríssimo, sem esquecer os adeptos.

"É um jogo em que os jogadores merecem a noite que tiveram, pela consistência que demonstraram ao longo do jogo. Foi um jogo disputado até ao fim, com uma grande intensidade. Os jogadores têm trabalhado muito, mas tem-nos faltado regularidade. O público também puxou muito pela equipa e teve um papel importante no rendimento da equipa. Estamos satisfeitos com o que fizemos e é uma eliminatória 50/50. Estamos confiantes para o que aí vem", concluiu.

O Benfica empatou (2-2), esta quarta-feira, no Estádio da Luz, com o Ajax em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Haller, Tadic e Yaremchuk marcaram os golos. O encontro da segunda mão disputa-se a 15 de março, em Amesterdão.