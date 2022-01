Nélson Veríssimo fecha a porta ao mercado em janeiro

Luís Antunes Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do Benfica, em sintonia com as responsáveis das águias, avaliou plantel e abdica de entradas em janeiro. Plano de redução do plantel mantém-se apesar do risco de aumento de casos de covid-19, associado à nova variante ómicron.

A decisão está tomada. Depois das primeiras reuniões e análises ao plantel, realizadas no início da presente semana, treinador e estrutura da SAD decidiram que a águia não acolherá à partida qualquer reforço (jogadores externos ao clube) na atual janela de mercado.

A primeira consequência é que a procura por um defesa central, pedido expresso por Jorge Jesus e que mais tarde elegeu João Victor (Corinthians) como principal alvo, cai nesta fase da temporada.