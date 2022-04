Nélson Veríssimo: "Fizemos um mau jogo"

Hoje às 01:03 Facebook

Após a derrota do Benfica em Braga, Nélson Veríssimo admitiu que a equipa fez "um mau jogo" salientando a criação de espaços como o principal défice das águias neste encontro.

Primeiramente, o técnico encarnado deixou uma análise ao jogo. "Fizemos um mau jogo em Braga", reconheceu. "Antes do 2-0, sentimos que não fomos a equipa que podemos ser. Perdemos o controlo com bola e sem bola. Portanto, até ao 2-0 não entrámos bem. Na 1ª parte não conseguimos ligar o jogo. Estivemos muito abaixo neste regresso após a paragem para as seleções. É verdade que depois, perante uma desvantagem, a equipa consegue reagir e fazer o 2-2. Quando era expectável que o Sp. Braga acusasse este empate e nós fossemos à procura da vitória, sofremos o golo depois de uma bola parada. Sentimos que não deve acontecer. O que fica é o mau jogo que fizemos. Temos de recuperar e fazer uma análise do jogo e terça-feira já temos aí outro desafio", explicou Veríssimo.

De seguida o técnico encarnado salientou o que foi o grande défice do Benfica, na forma como abordou o jogo em Braga. "Para fazer golo temos de rematar à baliza. Nós sentimos que um dos problemas que tivemos hoje foi a criação de espaços para atacar a profundidade. Não tivemos essa capacidade. Sentimos que poderíamos ter feito muito mais, sejam os jogadores e a equipa. Está aqui o treinador para assumir essa responsabilidade", assegurou.

Já relativamente ao desafio com o Liverpool, Veríssimo garantiu que este desafio servirá para analisar as debilidades dos encarnados, para não repetir os mesmos erros na partida da Liga dos Campeões. "As derrotas nunca são benéficas. Obviamente, num clube com esta responsabilidade, sabemos que o único caminho é ganhar. Quando alguma coisa não acontece é porque algo não está bem. Certamente vai servir para nós refletirmos o que andamos aqui a fazer, todos em conjunto. Depois, perceber o que fizemos e transportar isso para o jogo com o Liverpool. Será um jogo de grau de dificuldade elevada", concluiu o técnico.