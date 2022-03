Nélson Veríssimo: "Fizemos uma segunda parte muito boa"

O treinador do Benfica considerou, este sábado, "justa" a vitória encarnada diante do Portimonense e explicou a gestão de Darwin, que não alinhou de início.

"Entrámos bem no jogo e criámos oportunidade de golo pelo Gonçalo Ramos. Depois sofremos um golo mas a equipa reagiu muito bem à adversidade, com qualidade em alguns momentos. A equipa teve capacidade para reagir e dar a volta, os jogadores estão de parabéns", começou por dizer Nélson Veríssimo, explicando a opção de não lançar Darwin de início.

"O árbitro deu a devida compensação face às paragens e ao intervalo aproveitámos para fazer algumas correções. A equipa deu uma boa resposta. Estávamos a sentir dificuldades no jogo ofensivo pelo corredor direito, entre outras coisas. Os jogadores souberam interpretar o que tinha acontecido na primeira parte, também com o nosso contributo. Fizemos uma segunda parte muito boa e com todo o mérito chegámos à vitória. Darwin? Estava um pouco combalido. Deu um contributo positivo, dentro das limitações que tinha", concluiu.

O Benfica venceu (1-2), este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo da 25.ª jornada da Liga. Welinton, Grimaldo e Gonçalo Ramos marcaram os golos. Paulo Sérgio foi expulso. Com este triunfo, o segundo consecutivo na Liga, o clube da Luz passou a somar 57 pontos no terceiro lugar do campeonato, colocando pressão sobre o segundo classificado Sporting, que tem mais um ponto e este sábado recebe o Arouca. Já a equipa de Paulo Sérgio, que foi expulso por protestos, é nona classificada, com 29 pontos.